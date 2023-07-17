Шемонаев Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шемонаев Михаил Родионович?
Мать: Шемонаева Феодосия?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно