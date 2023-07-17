Шемонаев Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шемонаев Михаил Родионович?

Мать: Шемонаева Феодосия?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемонаев ? Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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