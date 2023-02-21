Зуева жена тереньевича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1900
Отец ребёнка: Зуев Лавр Терентьевич
д.Дьяково (с\сВяльцево) Костролмской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Зуев Лавр Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Зуев Лавр Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
д. Дьково Кологривский район Костромская обл
Смерть
Неизвестно