Зуева жена тереньевича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева жена тереньевича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1900

Сын: Зуев Александр Лаврович

Отец ребёнка: Зуев Лавр Терентьевич

д.Дьяково (с\сВяльцево) Костролмской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Зуев Лавр Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Зуев Лавр Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Лавр Терентьевич

д. Дьково Кологривский район Костромская обл
Смерть
Неизвестно
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