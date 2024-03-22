Ярмак (Опанасенко) Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмак (Опанасенко) Агафия Васильевна

Место рождения

Прилуки, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Прилуки, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1866

Муж: Ярмак Иван Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Иван женился 3й раз. Агафия второй
Рождение ребёнка
13.10.1866

Сын: Ярмак Андроник Иванович

Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.02.1868

Дочь: Ярмак Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1871

Сын: Ярмак Ефимий Иванович

Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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