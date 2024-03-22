Ярмак (Опанасенко) Агафия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Бракосочетание
19.01.1866
Иван женился 3й раз. Агафия второй
Рождение ребёнка
13.10.1866
Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович
Рождение ребёнка
29.02.1868
Дочь: Ярмак Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович
Рождение ребёнка
11.03.1871
Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно