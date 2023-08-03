Лещиновская Оляна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещиновская Оляна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1884

Сын: Лещиновский Иван Аммосович

Отец ребёнка: Лещиновский Амос Мелетиевич

Покотилово, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
08.08.1888

Сын: Лещиновский Емельян Амосович

Отец ребёнка: Лещиновский Амос Мелетиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лищиновская Татьяна Амосьевна

Отец ребёнка: Лещиновский Амос Мелетиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещиновский Кирилл Амосович

Отец ребёнка: Лещиновский Амос Мелетиевич

Место рождения: Киевская губерния, Уманский уезд, Уманская волость, Кочержицкая
Смерть
Неизвестно
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