Лещиновская Оляна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1884
Сын: Лещиновский Иван Аммосович
Отец ребёнка: Лещиновский Амос Мелетиевич
Покотилово, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
08.08.1888
Сын: Лещиновский Емельян Амосович
Отец ребёнка: Лещиновский Амос Мелетиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лищиновская Татьяна Амосьевна
Отец ребёнка: Лещиновский Амос Мелетиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещиновский Кирилл Амосович
Отец ребёнка: Лещиновский Амос Мелетиевич
Место рождения: Киевская губерния, Уманский уезд, Уманская волость, Кочержицкая
Смерть
Неизвестно