Губина (Габдеева) Фаина Сагитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубина (Габдеева) Фаина Сагитовна

Губина (Габдеева) Фаина Сагитовна

avatar

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Габдеев Сагит Галиахметович

Мать: Хабибуллова Малика Хабибулловна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close