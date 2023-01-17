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Губина (Габдеева) Фаина Сагитовна
Губина (Габдеева) Фаина Сагитовна
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Место рождения
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
Дата рождения
1950
Пол
Женский
Отец
Габдеев Сагит Галиахметович
1924 г.р.
Мать
Хабибуллова Малика Хабибулловна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Габдеев Сагит Галиахметович
Мать:
Хабибуллова Малика Хабибулловна
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
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