Кузьмина Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арсеньев Василий
Мать: Антонова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фотеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Кузьмин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван
Смерть
Неизвестно