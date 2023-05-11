Кузьмина Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арсеньев Василий

Мать: Антонова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фотеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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