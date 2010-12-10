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Неверов Петр Александрович

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Место рождения

курганская обл Батуринский р-н д.Новая Полевая

Дата рождения

02.?.1928

Дата смерти

10.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.1928

Отец: Неверов Александр Григорьевич

Мать: Ермакова Антонина Семеновна

курганская обл Батуринский р-н д.Новая Полевая
Бракосочетание
20.10.1952

Жена: Золотухина Анна Ивановна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.08.1953

Дочь: Неверова татьяна Петровна

Мать ребёнка: Золотухина анна ивановна

остров Аскольд
Рождение ребёнка
01.06.1959

Дочь: Неверова наталья петровна

Мать ребёнка: Золотухина Анна Ивановна

Славянское, Гурьевский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина Анна Ивановна

Смерть
10.12.2010
Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
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