Неверов Петр Александрович
Место рождениякурганская обл Батуринский р-н д.Новая Полевая
Дата рождения02.?.1928
Дата смерти10.12.2010
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.1928
курганская обл Батуринский р-н д.Новая Полевая
Бракосочетание
20.10.1952
Жена: Золотухина Анна Ивановна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.08.1953
Дочь: Неверова татьяна Петровна
Мать ребёнка: Золотухина анна ивановна
остров Аскольд
Рождение ребёнка
01.06.1959
Дочь: Неверова наталья петровна
Мать ребёнка: Золотухина Анна Ивановна
Славянское, Гурьевский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золотухина Анна Ивановна
Смерть
10.12.2010
Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область