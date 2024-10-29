Орлов Анатолий Владимирович
Место рожденияПсковская Область, р-н. Опочецкий, д. Максимцево
Дата рождения22.09.1952
Дата смерти29.10.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1974
Мать ребёнка: Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна
Рождение ребёнка
26.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна
Смерть
29.10.2024