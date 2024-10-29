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Орлов Анатолий Владимирович

Место рождения

Псковская Область, р-н. Опочецкий, д. Максимцево

Дата рождения

22.09.1952

Дата смерти

29.10.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1952

Отец: Орлов Владимир Федорович

Мать: Орлова (Андреева) Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1974

Сын: Орлов Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна

Рождение ребёнка
26.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова (Кириленкова) Алефтина Васильевна

Смерть
29.10.2024

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