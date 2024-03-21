Алгазина Авдотья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Авдотья Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Лукьян Макарович

Рождение ребёнка
21.03.1854

Сын: Алгазин Яков Лукьянович

Отец ребёнка: Алгазин Лукьян Макарович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Алгазин Григорий Лукьянович

Отец ребёнка: Алгазин Лукьян Макарович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Алгазин Климентий Лукьянович

Отец ребёнка: Алгазин Лукьян Макарович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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