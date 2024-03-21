Алгазина Авдотья Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1854
Отец ребёнка: Алгазин Лукьян Макарович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Алгазин Григорий Лукьянович
Отец ребёнка: Алгазин Лукьян Макарович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Алгазин Климентий Лукьянович
Отец ребёнка: Алгазин Лукьян Макарович
Смерть
Неизвестно