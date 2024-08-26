Шерстнев Сергей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Дочь: (Шерстнева) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1886 ст.
Дочь: (Шерстнева) Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Шерстнева Анисья Игнатьевна
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Смерть
Неизвестно