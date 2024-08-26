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Шерстнев Сергей Прокопьевич

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: Шерстнев Прокопий Никандрович

Мать: Шерстнева Елена Трофимовна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева Анисья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Дочь: (Шерстнева) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.03.1886 ст.

Дочь: (Шерстнева) Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Шерстнева Анисья Игнатьевна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
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Смерть
Неизвестно

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