Тышлек Юрий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1803
Отец: Тышлек Николай Юрьевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАЗО,Ф - 1-2-38,р/с-1811г.,зап.-119
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Тышлек Иван Юрьевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Бракосочетание
До 1833
Жена: Тышлек Мария
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Смерть
Около 1848
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Старый Керменчик