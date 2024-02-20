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Тышлек Юрий Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Тышлек Николай Юрьевич

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАЗО,Ф - 1-2-38,р/с-1811г.,зап.-119
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Тышлек Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Бракосочетание
До 1833

Жена: Тышлек Мария

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Смерть
Около 1848
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
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