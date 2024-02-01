Толстой Емельян Степанович
Место рождениясело Рождественское Тамбовский уезд Тамбовской губернии
Дата рождения1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.
село Рождественское Тамбовский уезд Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Толстых Гурей Емельянович
Мать ребёнка: Толстая Дарья Ивановна
село Рождественское Тамбовский уезд Тамбовской губернии (на 1750 )
Смерть
Неизвестно