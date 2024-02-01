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Толстой Емельян Степанович

Место рождения

село Рождественское Тамбовский уезд Тамбовской губернии

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

село Рождественское Тамбовский уезд Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Толстых Гурей Емельянович

Мать ребёнка: Толстая Дарья Ивановна

село Рождественское Тамбовский уезд Тамбовской губернии (на 1750 )
Смерть
Неизвестно
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