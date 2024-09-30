Халцонен (Пуранен) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Пуранен) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.03.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.12.1925

Муж: Халцонен Адам Адамович

Рождение ребёнка
22.12.1926

Дочь: (Халцонен) Эльза Адамовна

Отец ребёнка: Халцонен Адам Адамович

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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