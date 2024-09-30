Халцонен (Пуранен) Екатерина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения13.03.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.12.1925
Рождение ребёнка
22.12.1926
Дочь: (Халцонен) Эльза Адамовна
Отец ребёнка: Халцонен Адам Адамович
Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно