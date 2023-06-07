Татьяна Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Тарас Иванов

Мать: Мать Татьяна Тарасова

Смерть
Неизвестно
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