Кормишенков Василий
Место рожденияСело Сухие Аврали
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормишенков Афанасий Васильевич
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормишенков Прохор Васильевич
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно