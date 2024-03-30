Кормишенков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормишенков Василий

Место рождения

Село Сухие Аврали

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормишенков Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормишенков Прохор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно
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