Пастушенко Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Пастушенко Григорий Петрович
Мать ребёнка: Пастушенко Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Пастушенко Павел Петрович
Мать ребёнка: Пастушенко Ирина Григорьевна
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно