Васильев Яков Никанорович (Никандрович)
Место рождения
Дата рождения04.03.1911 ст.
Дата смерти30.03.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1911 ст.
Крещение
06.03.1911 ст.
Восприемник: Федор Семенович Лушников.
Смерть
30.03.1913 ст.
Запись № 44 о смерти 30 марта 1913 года сына крестьянина с. Верх-Чиковского Никандра Афанасьевича Васильева – Якова. Умер в 2 года от скарлатины.
Похороны
31.03.1913 ст.
Похоронен "на сельском кладбище".