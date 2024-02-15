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Васильев Яков Никанорович (Никандрович)

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.03.1911 ст.

Дата смерти

30.03.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1911 ст.

Отец: Васильев Никанор (Никандр) Афанасьевич

Мать: Васильева (Ареснова) Аполлинария Владимировна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
06.03.1911 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник: Федор Семенович Лушников.
Смерть
30.03.1913 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 44 о смерти 30 марта 1913 года сына крестьянина с. Верх-Чиковского Никандра Афанасьевича Васильева – Якова. Умер в 2 года от скарлатины.
Похороны
31.03.1913 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен "на сельском кладбище".

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