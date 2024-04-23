Мариамна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариамна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1853

Муж: Никита Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1855

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1857

Дочь: Агрипина Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1862

Дочь: Василиса Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1871

Дочь: Акулина Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1877

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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