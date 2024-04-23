Мариамна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1853
Муж: Никита Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1855
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1857
Дочь: Агрипина Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1862
Дочь: Василиса Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1871
Дочь: Акулина Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1877
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович