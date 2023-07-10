Есаков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есакова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есакова Александра Алексеевна
Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
1976
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997