Есаков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
07.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есакова Александра Алексеевна

Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
1976
Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1997
Речица, Речицкий район, Гомельская область
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