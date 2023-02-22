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Шалаумов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1985

Отец: Шалаумов Владимир Дмитриевич

Мать: Шалаумова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
19.08.2014

Дочь: Шалаумова Полина Александровна

Мать ребёнка: Шалаумова Ксения Валерьевна

Рождение ребёнка
10.11.2015

Сын: Шалаумов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Шалаумова Ксения Валерьевна

Рождение ребёнка
23.07.2022

Сын: Шалаумов Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Шалаумова Ксения Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалаумова Ксения Валерьевна

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