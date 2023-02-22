Шалаумов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1985
Рождение ребёнка
19.08.2014
Дочь: Шалаумова Полина Александровна
Мать ребёнка: Шалаумова Ксения Валерьевна
Рождение ребёнка
10.11.2015
Сын: Шалаумов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Шалаумова Ксения Валерьевна
Рождение ребёнка
23.07.2022
Сын: Шалаумов Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Шалаумова Ксения Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно