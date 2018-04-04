Манцова Есения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манцова Есения Павловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.04.2018

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2018

Отец: Манцов Павел Михайлович

Мать: Харченко Лариса Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
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