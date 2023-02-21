Солопова (Мирошниченко) Елена Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солопова (Мирошниченко) Елена Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Перекрёстова Зинаида Игнатьевна

Отец ребёнка: Ломоносов Игнат Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Выселки, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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