Солопова (Мирошниченко) Елена Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Перекрёстова Зинаида Игнатьевна
Отец ребёнка: Ломоносов Игнат Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Выселки, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно