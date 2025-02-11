Аграфена Евдокимова
женский, родилась 1855, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАлександра Петрова1825 г.р.
ОтецЕвдоким Кузьмин1817 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Евдоким Кузьмин
Мать: Александра Петрова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно