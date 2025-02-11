Аграфена Евдокимова 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Аграфена Евдокимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Александра Петрова1825 г.р.
Отец
Евдоким Кузьмин1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Евдоким Кузьмин

Мать: Александра Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

111

Смерть
Неизвестно

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