(Ключёва) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ключёва) Антонина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Ключёв Пётр Васильевич

Мать: Ключёва Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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