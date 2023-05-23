Чугуева - Абрамова Агафья Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1989
Дата смерти19.11.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Чугуев Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугуева Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Чугуев Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугуева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Чугуев Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чугуев Андрей Данилович
Смерть
19.11.1964