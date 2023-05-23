Чугуева - Абрамова Агафья Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугуева - Абрамова Агафья Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1989

Дата смерти

19.11.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921

Сын: Чугуев Семен Андреевич

Отец ребёнка: Чугуев Андрей Данилович

Рождение
10.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугуева Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Чугуев Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугуева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Чугуев Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугуев Андрей Данилович

Смерть
19.11.1964
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