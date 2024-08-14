Украинка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Украинка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славягин Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Славягин Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славягин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Славягин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Славягин Анатолий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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