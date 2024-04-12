Попов Лаврентий Степанович
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Попов Степан Алексеевич
Мать: Устинья Савельевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Попов Кирилл Лаврентьевич
Мать ребёнка: Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
28.02.1881
Сын: Попов Герасим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евфросиния Лаврентьевна
Мать ребёнка: Марина Алексеевна