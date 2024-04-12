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Попов Лаврентий Степанович

Место рождения

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Попов Степан Алексеевич

Мать: Устинья Савельевна

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Попов Кирилл Лаврентьевич

Мать ребёнка: Марина Алексеевна

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1881

Сын: Попов Герасим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Марина Алексеевна

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евфросиния Лаврентьевна

Мать ребёнка: Марина Алексеевна

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
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