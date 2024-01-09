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Арбатский Юрий Васильевич

Место рождения

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

13.02.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1939

Отец: не указан

Мать: Кочеткова Клавдия Григорьевна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арбатский Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Арбатская Рая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арбатский Валерий Юрьевич

Мать ребёнка: Арбатская Рая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбатская Рая

Смерть
Неизвестно

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