Арбатский Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1939
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арбатский Евгений Юрьевич
Мать ребёнка: Арбатская Рая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арбатский Валерий Юрьевич
Мать ребёнка: Арбатская Рая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арбатская Рая
Смерть
Неизвестно