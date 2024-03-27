Айнетдинов Сайфутдин Бин Айнутдин Бин Сафихан Торг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАйнетдинов Сайфутдин Бин Айнутдин Бин Сафихан Торг.

Айнетдинов Сайфутдин Бин Айнутдин Бин Сафихан Торг.

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.11.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1849

Отец: Кальмясев Айнутдин Рекруты В 1855

Мать: (Асядова) Мухибджамаль

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.07.1888

Дочь: (Сейфетдинова) Бибифатима

Мать ребёнка: Шамсубану

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.10.1895

Сын: Сейфетдинов Жиганша

Мать ребёнка: Шамсубану

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсубану

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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