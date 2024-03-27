Айнетдинов Сайфутдин Бин Айнутдин Бин Сафихан Торг.
Место рождения
Дата рождения21.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1849
Рождение ребёнка
04.07.1888
Дочь: (Сейфетдинова) Бибифатима
Мать ребёнка: Шамсубану
Рождение ребёнка
08.10.1895
Сын: Сейфетдинов Жиганша
Мать ребёнка: Шамсубану
Рождение ребёнка
25.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсубану
Смерть
Неизвестно