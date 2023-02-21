Обрывкин Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1953
Бракосочетание
01.06.1984
Жена: Новикова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1985
Дочь: Мызникова-Обрывкина Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Новикова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1988
Сын: Обрывкин Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Новикова Галина Ивановна