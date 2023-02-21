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Обрывкин Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1953

Отец: Обрывкин Николай Егорович

Мать: Обрывкина-Литаврина Лидия Яковлевна

Бракосочетание
01.06.1984

Жена: Новикова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1985

Дочь: Мызникова-Обрывкина Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Новикова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1988

Сын: Обрывкин Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Новикова Галина Ивановна

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