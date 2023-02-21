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Попов Алексей Андреевич

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Место рождения

д. Зимино Парфеновского района Алтайского края

Дата рождения

20.05.1907

Дата смерти

26.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1907

Отец: Попов Андрей

Мать: Попова Татьяна Евдокимовна

д. Зимино Парфеновского района Алтайского края
Рождение ребёнка
По 1929

Дочь: ?

Мать ребёнка: Попова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
13.09.1932

Дочь: Сергеева Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Попова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1939

Сын: Попов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Вера Ивановна

Военная награда
18.11.1943
Северозападный фронт
награжден Медалью за боевые заслуги
Военная награда
23.02.1945
1-й Прибалтийский фронт
укомплектовывал рабочие бригады ируководил расстановкой личного состава при строительстве высоководного моста через реку Неман в г. Тильзит
Военная награда
08.06.1945
3-й Белорусский фронт
оперативно и тщательно оформил наградные документы на бригаду по штурму и взятию кенинсберга и г.Пиллау
Работа или профессия
С 1951 по 1960
военкомат Ленинского района г.Новосибирска начальник 2-го отдела
кадровый военный
Место жительства
Между 1951 и 1978
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Вера Ивановна

Военная служба
Неизвестно
г.Барнаул
призван на фронт капитаном
Смерть
26.04.1978
г.Новосибирск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Новосибирск городское старое кладбище г. Обь
военное кладбище . металлический памятник, надпись с фотографией гравированная на бронзе. хромированная
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