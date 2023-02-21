Попов Алексей Андреевич
Место рожденияд. Зимино Парфеновского района Алтайского края
Дата рождения20.05.1907
Дата смерти26.04.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1907
Отец: Попов Андрей
д. Зимино Парфеновского района Алтайского края
Рождение ребёнка
По 1929
Дочь: ?
Мать ребёнка: Попова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1932
Дочь: Сергеева Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Попова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1939
Сын: Попов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Попова Вера Ивановна
Военная награда
18.11.1943
Северозападный фронт
награжден Медалью за боевые заслуги
Военная награда
23.02.1945
1-й Прибалтийский фронт
укомплектовывал рабочие бригады ируководил расстановкой личного состава при строительстве высоководного моста через реку Неман в г. Тильзит
Военная награда
08.06.1945
3-й Белорусский фронт
оперативно и тщательно оформил наградные документы на бригаду по штурму и взятию кенинсберга и г.Пиллау
Работа или профессия
С 1951 по 1960
военкомат Ленинского района г.Новосибирска начальник 2-го отдела
кадровый военный
Место жительства
Между 1951 и 1978
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Вера Ивановна
Военная служба
Неизвестно
г.Барнаул
призван на фронт капитаном
Смерть
26.04.1978
г.Новосибирск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Новосибирск городское старое кладбище г. Обь
военное кладбище . металлический памятник, надпись с фотографией гравированная на бронзе. хромированная