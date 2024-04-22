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Василий Григорьев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1715 г.р.

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1771 г.р.
1774 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: Григорий Степанов

Мать: Марфа Пименова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Яков Васильев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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