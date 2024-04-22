Василий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.
Отец: Григорий Степанов
Мать: Марфа Пименова
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Яков Васильев
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно