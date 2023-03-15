Горынцев Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1883
Дата смерти29.06.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1883
Отец: Горынцев Федор Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горынцева (Горынцева) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
17.02.1917
Сын: Горынцев Степан Степанович
Мать ребёнка: Горынцева (Горынцева) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
06.07.1922
Мать ребёнка: Горынцева (Горынцева) Мария Михайловна
Смерть
29.06.1970