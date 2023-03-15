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Горынцев Степан Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1883

Дата смерти

29.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1883

Отец: Горынцев Федор Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горынцев Иван Степанович

Мать ребёнка: Горынцева (Горынцева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
17.02.1917

Сын: Горынцев Степан Степанович

Мать ребёнка: Горынцева (Горынцева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
06.07.1922

Сын: Горынцев Петр Степанович

Мать ребёнка: Горынцева (Горынцева) Мария Михайловна

Смерть
29.06.1970

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