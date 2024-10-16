Рязанов Егор Петрович 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рязанов Егор Петрович

Место рождения

Каменское, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

09.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменское, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Сын: Рязанов Василий Егорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменское, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменское, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
09.08.1944

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