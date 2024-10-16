Рязанов Егор Петрович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти09.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.1944