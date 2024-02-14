Гиззатулин Мухамет Хыйматов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиззатулин Мухамет Хыйматов.

Место рождения

Башкирская АССР, Кармаскалинский р-н, Битунгарский с/с, дер. Саволис

Дата рождения

1913

Дата смерти

20.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гизатулин (Gizatulin) Хыйматов. (Khyymatov.)

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиззатулина Камила

Смерть
20.03.1945
Причина смерти: пропал без вести

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