Гиззатулин Мухамет Хыйматов.
Место рожденияБашкирская АССР, Кармаскалинский р-н, Битунгарский с/с, дер. Саволис
Дата рождения1913
Дата смерти20.03.1945
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Гизатулин (Gizatulin) Хыйматов. (Khyymatov.)
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гиззатулина Камила
Смерть
20.03.1945
Причина смерти: пропал без вести