Курочкина Матрона Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Матрона Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Курочкин Моисей Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Курочкин Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
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