Курочкина Матрона Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Курочкин Моисей Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно