Егорова Анисия 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Егорова Анисия

Автор
АН
Николаева А.

женский, родилась 1862, Чувашская Республика

умерла Неизвестно

Супруги
Егоров Иван Егорович1877 г.р.
Дети
Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна04.08.1910 г.р.
Иванов Степан1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашская Республика

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Иван Егорович

Рождение ребёнка
04.08.1910

Дочь: Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Степан

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
1914

Сын: Иванов Михаил

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванов Геннадий

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Иванова Анфиса

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Чувашская Республика

Смерть
Неизвестно

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