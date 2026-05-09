Егорова Анисия
женский, родилась 1862, Чувашская Республика
умерла Неизвестно
Супруги
Егоров Иван Егорович1877 г.р.
Дети
Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна04.08.1910 г.р.
Иванов Степан1912 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
04.08.1910
Дочь: Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванов Степан
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1914
Сын: Иванов Михаил
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1921
Сын: Иванов Геннадий
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Иванова Анфиса
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно