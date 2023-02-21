Бадрышев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадрышев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1996

Дочь: Бадрышева Юлиана Олеговна

Мать ребёнка: Бадрышева Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
29.05.2006

Дочь: Бадрышева Дарья Александровна

Мать ребёнка: Бадрышева Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадрышева Наталья Михайловна

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