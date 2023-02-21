Трегубов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Сын: Трегубов Ефим Петров
Мать ребёнка: Трегубова Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трегубов Петр Петров
Мать ребёнка: Трегубова Прасковья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно