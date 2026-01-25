неизвестный Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

неизвестный

Автор
АГ
Головин А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Стожарова матьНеизвестно г.р.
Дети
Стожаров Иван1860 г.р.
Стожаров АндрейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стожаров Андрей

Мать ребёнка: Стожарова мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стожарова мать

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стожарова мать

Рождение ребёнка
1860

Сын: Стожаров Иван

Мать ребёнка: Стожарова мать

Смерть
Неизвестно

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