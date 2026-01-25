неизвестный
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Стожарова матьНеизвестно г.р.
Дети
Стожаров Иван1860 г.р.
Стожаров АндрейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стожаров Андрей
Мать ребёнка: Стожарова мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стожарова мать
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стожарова мать
Рождение ребёнка
1860
Сын: Стожаров Иван
Мать ребёнка: Стожарова мать
Смерть
Неизвестно