Коробейников Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1970

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
2018

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