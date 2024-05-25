Коробейников Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1970
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
2018