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Константинов Петр Ефимович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: Константинов Ефим Федорович

Мать: Константинова Агрипина Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Константинов Федор Петрович

Мать ребёнка: Константинова Евдокия Петровна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Дочь: Константинова Марфа Петровна

Мать ребёнка: Константинова Агрипина Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Евдокия Петровна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно
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