Ртищев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ртищев Александр

Место рождения

ГДР

Дата рождения

09.06.1956

Дата смерти

07.03.1988

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1956

Отец: Ртищев Сергей

Мать: Ртищева (Прохоренко) Клавдия

Бракосочетание
?.06.1981

Жена: Ртищева (Васильева) Ольга

Рождение ребёнка
28.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ртищева (Васильева) Ольга

Рождение ребёнка
01.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ртищева (Васильева) Ольга

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.03.1988

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