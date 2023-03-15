Ртищев Александр
Место рожденияГДР
Дата рождения09.06.1956
Дата смерти07.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1956
Отец: Ртищев Сергей
Бракосочетание
?.06.1981
Рождение ребёнка
28.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ртищева (Васильева) Ольга
Рождение ребёнка
01.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ртищева (Васильева) Ольга
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.03.1988