Иванова (Власова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1931
Дата смерти28.11.2017
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1956
Дочь: Курникова (Иванова) Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
16.01.1962
Дочь: Кувшинчикова (Иванова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Григорьевич
Смерть
28.11.2017