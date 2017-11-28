Иванова (Власова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Власова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1931

Дата смерти

28.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1931

Отец: Власов Михаил Васильевич

Мать: Власова Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
12.05.1956

Дочь: Курникова (Иванова) Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
16.01.1962

Дочь: Кувшинчикова (Иванова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Григорьевич

Смерть
28.11.2017

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