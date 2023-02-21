Даньшина Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 12.10.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лузгов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лузгов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович