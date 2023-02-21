Даньшина Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даньшина Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 12.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Лузгов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Лузгов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович

Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Лузгов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лузгов Михаил Павлович

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