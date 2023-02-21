Гостевский Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2013
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Ефимова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Гостевская Таисия Александровна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Гостевский Павел Федорович
Мать ребёнка: Гостевская Таисия Александровна
Рождение ребёнка
1967
Сын: Гостевский Константин Федорович
Мать ребёнка: Гостевская Таисия Александровна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Гостевский Юрий Федорович
Мать ребёнка: Гостевская Таисия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013