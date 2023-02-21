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Гостевский Федор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Гостевский Федор Павлович

Мать: Гостевская Мария Харлампьевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Ефимова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Гостевская Таисия Александровна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Гостевский Павел Федорович

Мать ребёнка: Гостевская Таисия Александровна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Гостевский Константин Федорович

Мать ребёнка: Гостевская Таисия Александровна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Гостевский Юрий Федорович

Мать ребёнка: Гостевская Таисия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гостевская Таисия Александровна

Смерть
2013
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