Кособокова (Воейкова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кособокова (Воейкова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Петрухина Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Кособоков Константин Георгиевич

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кособоков Сергей Константинович

Отец ребёнка: Кособоков Константин Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кособоков Константин Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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