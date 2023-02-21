Кособокова (Воейкова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Петрухина Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Кособоков Константин Георгиевич
Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кособоков Сергей Константинович
Отец ребёнка: Кособоков Константин Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно