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Романова Ирина

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Место рождения

Катино, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Иван

Мать: не указана

Катино, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
16.01.1872

Муж: Романов Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1884

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Романов Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1887

Сын: Романов Петр

Отец ребёнка: Романов Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1888

Сын: Романов Василий

Отец ребёнка: Романов Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1890

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Романов Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1893

Сын: Романов Тихон

Отец ребёнка: Романов Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Марфа

Отец ребёнка: Романов Александр

Смерть
Неизвестно
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