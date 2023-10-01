Тишина-Слепынина Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова-Тишина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Тишин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Тишин Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепынин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1972
Сын: Слепынин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Слепынин Сергей