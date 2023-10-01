Тишина-Слепынина Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишина-Слепынина Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова-Тишина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Тишин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тишин Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепынин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
?.04.1972

Сын: Слепынин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Слепынин Сергей

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