Жолток Матвей Около 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жолток Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Около 1888

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Жолток Федор ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жолток Франц Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
С 1863
Фельдшер | Был фельдшером в отряде Кастуся Калиновского. Восстание было подавлено и все участники были сосланы в Сибирь
Место жительства
После 1867
Смерть
Около 1888

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