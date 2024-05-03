Жолток Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиОколо 1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Жолток Федор ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 1863
Фельдшер | Был фельдшером в отряде Кастуся Калиновского. Восстание было подавлено и все участники были сосланы в Сибирь
Место жительства
После 1867
Смерть
Около 1888